شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى الدوري الأفريقى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش اليوم، الثلاثاء، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، وفرض حالة من التركيز على اللاعبين، بعد شرح خطة اللعب والجمل التي ينوي تنفيذها خلال المباراة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى نصف نهائي الدوري الأفريقي يستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء غد، الاربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي. نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز قدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمعهما عصر الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز فى الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب. القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية. مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الافريقي مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الافريقي تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة. بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا. مواجهات الأهلي وصن دوانز مواجهات الأهلي وصن دوانز

وتكررت كثيرًا مباريات الأهلي وصن داونز، حيث إن وقوع الثنائى في مجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات على صعيد دوري أبطال أفريقيا.

والتقى النادي الأهلي مع صن داونز فى 15 مباراة فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى خمسة مباريات.

طريق الأهلي فى الدوري الأفريقى

فى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.