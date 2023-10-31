شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي «ملك» الكرة الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2023 للمرة الثامنة في تاريخه،ليعزز رصيده القياسي في الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية،وذلك في الحفل الذي أقيم الاثنين في باريس بعد مساهمته الكبيرة في تتويج منتخب بلده بكأس العالم للرجال.

ونالت الإسبانية أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة بعدما قادت منتخب بلادها لنيل كأس العالم لأول مرة في تاريخه،وفاز فريق برشلونة للسيدات بطل أوروبا بجائزة أفضل نادي،والإنجليزي جود بيلينغهام(ريال مدريد) بجائزة أفضل لاعب شباب تحت 21 عاماً،وحارس الأرجنتين إيمليانو مارتينيز جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى والمغربي ياسين بونو ثالث أفضل حارس،وهالاند جائزة غيرد مولر لأفضل هداف،ومانشستر سيتي جائزة أفضل فريق.

وحل حارس مرمى منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي ياسين بونو في المركز الثالث عشر، ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح في المركز الحادي عشر.

وحل الكرواتي لوكا مودريتش عاشراً والبرتغالي بيرناردو سيلفا تاسعاً والنيجيري فيكتور أوسيمين ثامناً،والأرجنتيني جوليان ألفاريز سابعاً،والبرازيلي فينيسيوس جونيور سادساً،والإسباني رودري خامساً، والبلجيكي كيفن دي بروين رابعاً ومبابي ثالثاً وهالاند ثانياً.

واستحق ميسي الجائزة بعدما توج بطلاً للعالم عندما قاد منتخب بلاده إلى الفوز بنسخة 2022 في قطر، وهو توج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية وبالتالي عزز رقمه القياسي أمام غريمه الخارق الآخر في القرن الحادي والعشرين البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة خمس مرات.

وسيطر ميسي ورونالدو على الجائزة المرموقة على مدى السنوات الـ16 الماضية، حيث فازا بها 13 مرة بينهما.

وحدهما لاعبان فقط خرقا سيطرتهما منذ أن حصل رونالدو على أول جائزة له في عام 2008 حيث نالها الكرواتي لوكا مودريتش في عام 2018 والفرنسي كريم بنزيمة العام الماضي بعد موسم رائع مع ريال مدريد الإسباني.

بعد أن ترك بصمته في كأس العالم الأخيرة بتسجيله سبعة أهداف بينها ثنائية في المباراة النهائية ضد فرنسا، مع ثلاث تمريرات حاسمة وجائزة أفضل لاعب في العرس العالمي، بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، نال «البرغوث» العبقري الجائزة مستفيداً من التعديل الأخير في منحها والذي بات يعتمد الآن على سجل اللاعب خلال الموسم الماضي، وليس على مدار السنة التقويمية.

كان تتويج ميسي بالكأس العالمية الأفضل في مسيرته المذهلة، وهذا منحه تفوقاً على منافسيه الموسم الماضي. ربما يكون التتويج بالجائزة الاثنين الأخير لميسي الذي يلعب حالياً مع إنتر ميامي الأمريكي في بطولة أقل تنافسية بكثير، وبالتالي سيفسح المجال أمام الشباب للمنافسة عليها خصوصاً الفرنسي كيليان مبابي (24 عاماً) والنرويجي إرلينغ هالاند (23 عاماً).

وكان مبابي وهالاند أبرز المنافسين (7 من سيتي من أصل 30 مرشحاً) لميسي على الجائزة بعدما أنهى مهاجم باريس سان جيرمان نسخة المونديال الأخير بجائزة أفضل هداف برصيد ثمانية أهداف بينها ثلاثية في المباراة النهائية. ومع ذلك، فشل، إلى جانب ميسي والبرازيلي نيمار، في قيادة سان جيرمان إلى قمة القارة العجوز والظفر بلقب مسابقة دوري الأبطال.

المسابقة القارية العريقة كانت من نصيب هالاند في موسمه الأول مع فريقه مانشستر سيتي صاحب الثلاثية التاريخية الموسم الماضي (إضافة إلى الدوري وكأس الاتحاد المحليان).

واختير الدولي النرويجي أفضل لاعب في أوروبا في أغسطس الماضي، بعدما أنهى موسمه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي (36 هدفًا في 35 مباراة) ودوري أبطال أوروبا (12 هدفًا في 11 مباراة)، رافعا غلته إلى 52 هدفاً في 53 مباراة في مختلف المسابقات مع ناديه.

وعند السيدات، فازت أيتانا بونماتي بالجائزة بعد الدور الذي لعبته في قيادة منتخب إسبانيا الى إحراز كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوزه الشهر قبل الماضي في سيدني على نظيره الإنجليزي بطل أوروبا في المباراة النهائية.

كما لعبت ابنة الـ25 عاماً التي أحرزت الشهر الماضي جائزة «ويفا» لأفضل لاعبة في أوروبا، دوراً في قيادة فريقها برشلونة الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات،مما عزز حظوظها بخلافة زميلتها في النادي الكتالوني والمنتخب اليكسيا بوتياس التي نالت الكرة الذهبية في العامين الماضيين.

وغابت بوتياس عن لائحة المرشحات بعدما ابتعدت لفترة طويلة عن برشلونة نتيجة تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي لركبتها ما أدى إلى غيابها عن الملاعب طيلة تسعة أشهر.