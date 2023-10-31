شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر: لا أمل في مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال السـابق أن مانشــــستر يونايتد «لم يعد لديه أي أمل»، وذلك بعد الهزيمة أمام جـــاره مانشستر سيتي 0-3 فـي الدوري الإنجليزي.

وقال فينجر لصحيفة «ديلي مــيل» البريطانية: «الفجوة بين الفريقين «يونايتــــد والســــيتي» أصبحـــت أكبر وأكبر مع استمرار المباراة».

وتابع: «شعرت بالأسف لمانشستر يونايتد، لأنه لا يوجد أمل في الفريق، لا أرى أين يمكنهم التحسن بشكل أساسي، لقد فقد هذا الفريق الثقة والجودة والروح».

واعتبر فينجر أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، أخطأ في تكتيكاته من خلال مطالبة فريقه باستمرار بإعادة الكرة إلى حارس المرمى، أندريه أونانا بدلاً من الدفع للأمام بالاستحواذ.

وتابع بقوله: «الفريق بأكمله يفتقر إلى الثقة، والجزء الثاني من مشكلتهم الكبيرة في المباراة، هو أن المسافات بين المهاجمين والمدافعين كانت ضخمة».