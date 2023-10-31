شكرا لقرائتكم خبر عن ميرا الشحي تحرز فضية البطولة العربية للسباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت السباحة الإماراتية ميرا الشحي الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة، ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية السادسة للسباحة المقامة بمسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، لتهدي الإمارات أول ميدالية عربية في فئة السيدات.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بمجموعة من السباحين صغار السن يظهرون في البطولة لأول مرة، بغرض إعدادهم للبطولات المقبلة، إضافة إلى عمر الحمادي سباح العمومي الوحيد الموجود مع المنتخب الوطني.

وعقب ختام منافسات اليوم الثالث من البطولة، حافظ المنتخب القطري على صدارته لفئة الرجال بتحقيق 4 ميداليات ذهبية و4 فضيات، و4 برونزيات، وجاء المنتخب الجزائري ثانياً ب4 ذهبيات، وفضية واحدة، ثم المنتخب التونسي، ثالثاً برصيد 3 ذهبيات، وفضية و3 برونزيات.

وأعربت البطلة الصاعدة ميرا الشحي 16 عاماً عن سعادتها بالميدالية الفضية التي حققتها، والتي تعد الثانية لها بعد ميدالية البطولة العربية للفئات العمرية بمصر العام الماضي، في نفس السباق.

وأشارت ميرا الشحي، إلى أن هدفها هو الظهور في أولمبياد باريس 2024، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهو ما تعمل عليه حالياً من خلال المواظبة على التدريبات اليومية طبقاً لجدول فني تم الإعداد له مسبقاً.