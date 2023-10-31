شكرا لقرائتكم خبر عن 7000 لاعب ولاعبة في عالمية أبوظبي للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق غداً الأربعاء النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أكبر وأرقى فعاليات رياضة الجوجيتسو على الأجندة المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية وتستمر منافساتها حتى يوم الجمعة الموافق العاشر من نوفمبر.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن نسخة هذا الموسم ستكون استثنائية بكل المقاييس، مع الاحتفال بالنسخة الـ15 من البطولة، وأنها سوف تكون الأكبر والأضخم والأكثر تميزاً على الصعد كافة، وستمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها النسخ الـ14 السابقة على الصعيدين المحلي والدولي، وجرى الإعلان عن مشاركة محــــلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، تتضمن نخبة محترفي اللعبة من مختلف دول العالم للتنافس على مدى 10 أيام في عاصمة الجوجيتسو أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقده الاتحاد في فندق ريتز كارلتون في العاصمة أبوظبي، وأكد الاتحاد أن فعاليات البطولة في نسختها الحالية، ستشهد مشاركة 7000 لاعب ولاعبة بمن فيهم المصنفون الأوائل والنخبة من الأبطال القادمين من 127 دولة لخوض المنافسات والفوز بجوائزها المالية التي تبلغ 3 ملايين درهم.

حضـــــر المؤتمر محـمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعارف حمد العواني أمين عام مجلـــس أبوظبي الرياضي، وسعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وسائد حجازي مدير عام مساعد – مبيعات جاكوار لاند روڤــــر في شركة بريمير موتورز، وفهد علي الشامسي الأمين العــام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، بالإضافة إلى عدد من ألمع نجوم وأبطال الرياضة.

ويتضمن جدول منافسات البطولة والذي يمتد لـ10 أيام، إقامة مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو يومي 1 و2 نوفمبر، ومنافسات الباراجوجيتسو الخاصة بفئة أصحاب الهمم يوم 1 نوفمبر، ومنافسات فئة الناشئين يومي 3 و4 نوفمبر، والهواة يوم 5 نوفمبر، والأساتذة يومي 6 و7 نوفمبر، ومنافسات فئة المحترفين أيام 8 و9 و10 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 11 نوفمبر.

وقال محمد سالم الظاهري: «نحتفي اليوم بـ15 عاماً من النجاح والتميز والإبداع الرياضي، لبطولة نقلت اللعبة إلى العالمية، وصنعت النجوم ومهدت الطريق أمام الأبطال من كل أنحاء العالم لتحقيق المجد والشهرة ونشر السعادة والفخر لأسرة الجوجيتسو في العالم، ونقف اليوم معاً لنفخر بإنجازات أبناء وبنات الإمارات العالمية في بطولتي العالم للجوجيتسو في منغوليا وكازاخستان ودورة الألعاب القتالية العالمية في السعودية وبطولة آسيا في تايلاند ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، ونعتز بانتصارات أبطالنا الذين راهنا عليهم وكانوا على قدر التحدي».

وقال فهد علي الشامسي: «تتصدر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المشهد الدولي للرياضة، ونفخر اليوم بأنها تسجل في نسختها الـ15 مشاركة قياسية وذلك بنسبة زيادة 40% مقارنة بنسخة العام الماضي على صعيد أعداد اللاعبين والأندية والأكاديميات المشاركة من 127 دولة حول العالم، لتحقق البطولة أكبر مشاركة منذ انطلاقتها في عام 2009.

وقال عارف العواني: «تمثل البطولة امتداداً مهماً لخطط وبرامج العاصمة أبوظبي في استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، ونبارك لمنتخبنا الوطني للجوجيتسو تحقيقه العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة ولا سيما خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين، كما نشيد بجهود اتحاد للجوجيتسو منذ تأسيسه ».