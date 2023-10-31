شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة، ليؤكد بذلك مكانته كأكثر اللاعبين تتويجاً بها في التاريخ.

وجاء تتويج أسطورة برشلونة السابق، ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، خلال الحفل الذي نظمته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، للإعلان عن أفضل لاعب لديها من ضمن قائمة 30 اسماً تم الكشف عنها في وقت سابق. وبذلك واصل اللاعب الأرجنتيني الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022، مسيرة إنجازاته بعد أن وصل رصيده في التتويج بالكرة الذهبية إلى ثماني مرات، متفوقاً بذلك على غريمه كريستيانو رونالدو، الذي توج بها خمس مرات.

ويدخل ميسي صاحب الـ 36 عاماً بهذا الإنجاز التاريخ مجدداً، إذ بات أول لاعب يحصل على الكرة الذهبية من خارج أوروبا. كما يصبح أول لاعب يحقق الكرة الذهبية مع ثلاثة أندية مختلفة، برشلونة، باريس، إنتر ميامي، وفي ثلاثة عقود مختلفة.