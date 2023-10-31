شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يخاطب الـ«كاف» لإيقاف الأخطاء التحكيمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أرسل النادي الأهلي المصري، خطاباً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بخصوص الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق فريق الأهلي، خاصة في المباريات الإفريقية الأخيرة، سواء في لقاء السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر الماضي، أو في أولى مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي أمام سيمبا التنزاني، والتي جرت بدار لسلام في 20 أكتوبر الماضي، وأخيراً في مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي بذات البطولة أمام صن داونز الجنوب إفريقي والتي أقيمت في بريتوريا الأحد.

وقال الأهلي في خطابه، إن كل هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الإفريقية.

وطلب النادي الأهلي في خطابه من الكاف اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وأن يحرص الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الإفريقية.

وخسر الأهلى مباراة الذهاب أمام صن داونز بهدف نظيف، وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع.