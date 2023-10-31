الامارات | البطاقات الحمراء تهدد شباب الأهلي في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قق شباب الأهلي رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ مشاركات الفريق في دوري المحترفين، بعدما حصل لاعبو «فرسان دبي» على ثلاث بطاقات حمراء في أول ست جولات من المسابقة، ليصبح مشوار «حامل اللقب» في البطولة مهدداً بخسارة أبرز لاعبيه في العديد من المباريات المهمة.

وإجمالاً حصل شباب الأهلي على أربع بطاقات حمراء في الدوري، بواقع ثلاث بطاقات لثلاثة لاعبين، إلى جانب بطاقة حمراء للمدرب، إذ يمتلك «فرسان دبي» رقماً سلبياً بحصوله على 19% من نسبة حالات طرد اللاعبين في الدوري خلال الموسم الحالي، من إجمالي 16 حالة طرد في المسابقة حتى الآن، وهي نسبة كبيرة غير مسبوقة بالنسبة إلى بطل الدوري سبع مرات.

وافتتح شباب الأهلي مشواره في الدوري بحصول الصربي بوغدان بلانيتش على بطاقة حمراء في أول مشاركة رسمية مع الفريق في الجولة الأولى أمام عجمان، في اللقاء الذي انتهى بفوز حامل اللقب بثلاثة أهداف دون رد، بينما رغم أن بلانيتش انضم إلى «فرسان دبي» في الموسم الماضي، ولكنه غاب عن الموسم بأكمله بداعي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وبدأ مشواره بأسوأ طريقة ممكنة بخروجه مطروداً عقب 19 دقيقة فقط من بدء اللقاء أمام «البرتقالي».

في المقابل، شهدت مباراة شباب الأهلي والنصر على استاد راشد في الجولة السادسة حصول الفريق على ثلاث بطاقات حمراء، بواقع بطاقتين لكل من الصربي لوكا ميلوييفيتش وسالمين خميس، إلى جانب المدرب الصربي ماركو نيكوليتش.

وأسهم طرد اللاعب الوافد من كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في أن يعيد الأمل بالنسبة إلى «العميد»، إذ كان طرده في الدقيقة 53 بمثابة «نقطة التحول» في اللقاء، بعدما كان شباب الأهلي متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود الفريق الضيف ويحرز الهدفين الثاني والثالث، ويتعثر «فرسان دبي» للمباراة الثانية توالياً، بعدما تعادل مع الجزيرة في الجولة الخامسة، ثم خسر نقطتين بتعادله أمام النصر، ما أسهم في توتر المدرب نيكوليتش، واعتراضه على قرارات الحكم عمر آل علي، أما سالمين خميس فاستهل مشاركاته في الموسم الحالي بأسوأ طريقة ممكنة، إذ لعب ثلاث دقائق فقط قبل أن يحصل أيضاً على البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وسيخسر شباب الأهلي خدمات لوكا ميلوييفيتش وسالمين خميس في الجولتين السابعة والثامنة، إذ يشكل غياب اللاعب الصربي ضربة موجعة لخط وسط «فرسان دبي»، خصوصاً أنه سيغيب عن مواجهة اتحاد كلباء الجمعة المقبل، كما لن يشارك بـ«الكلاسيكو» في قمة مباريات الجولة الثامنة أمام العين على استاد راشد في 24 نوفمبر المقبل، بينما يمتلك الفريق أكثر من بديل قادر على تعويض سالمين خميس، الذي لا يشارك ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب نيكوليتش.

• شباب الأهلي سيخسر خدمات ميلوييفيتش وسالمين خميس في الجولتين السابعة والثامنة.