الامارات | 3 حكام كاراتيه مواطنين يجتازون اختبارات الترقي للاتحاد الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتياز ثلاثة حكام إماراتيين اختبارات الترقي للاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك على هامش إداراتهم لمنافسات مباريات بطولة العالم التي أقيمت أخيراً في «بودابست»، وهم: أمينة داشتي، ومحمد بلحسن، وصابر حماد. ونجح الحكمان الدوليان، بلحسن، وداشتي، في الحصول على الدرجات الدولية من تصنيف (حكم A)، كما حصل حماد على تصيف قاضٍ ضمن المستوى ذاته (A) في منافسات الكوميتيه، بما يؤهلهما رسمياً لإدارة منافسات بطولة العالم، والانضمام إلى قوائم حكام كاراتيه الإمارات الذين سبقوهم في بلوغ هذه الرتبة. وهنّأ رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، بنجاحات الحكام الثلاثة، وقال في تصريحات صحافية: «اجتياز الحكام الثلاثة للدرجات الدولية، يمثل تأكيداً جديداً على أن طواقم التحكيم الإماراتية في الكاراتيه، تسير وفق النهج الاستراتيجي الذي وضع اتحاد اللعبة في مواصلة الارتقاء بالمستوى الفني للحكام». وأوضح: «اختير الحكم الدولي جابر الزعابي لإدارة العديد من المباريات المهمة في البطولة، باعتباره من أبرز حكام آسيا والعالم، حيث يمتلك سيرة حافلة بالإنجازات، وثقتنا كبيرة بأن أمينة داشتي، ومحمد بلحسن، وصابر حماد، قادرون على إكمال مسيرة التميز». بدوره أشاد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، الحكم الدولي جابر الزعابي، بأداء حكام الإمارات في بطولة كأس العالم بالمجر، مؤكداً السعي لمواصلة تحقيق أفضل تمثيل خارجي لحكام كاراتيه الإمارات.

• حكام الكاراتيه الثلاثة، هم: أمينة داشتي، ومحمد بلحسن، وصابر حماد.