الامارات | 3 مواجهات في دوري الصالات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 19:15 من مساء اليوم الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لدوري الصالات بإقامة ثلاث مباريات تجمع اتحاد كلباء مع البطائح، ومليحة مع دبا الحصن، والحمرية مع خورفكان. ويتصدر خورفكان ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط يليه البطائح في المركز الثاني (سبع نقاط)، ثم الحمرية ودبا الحصن (خمس نقاط)، كلباء (ثماني نقاط)، ومليحة بنقطة واحدة.