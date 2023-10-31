اخبار الرياضه

الامارات | 3 مواجهات في دوري الصالات اليوم

0 نشر
محمد فاضل – الشارقة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات في دوري الصالات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 19:15 من مساء اليوم الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لدوري الصالات بإقامة ثلاث مباريات تجمع اتحاد كلباء مع البطائح، ومليحة مع دبا الحصن، والحمرية مع خورفكان. ويتصدر خورفكان ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط يليه البطائح في المركز الثاني (سبع نقاط)، ثم الحمرية ودبا الحصن (خمس نقاط)، كلباء (ثماني نقاط)، ومليحة بنقطة واحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا