الامارات | السباحة ميرا الشحي: هدفي أولمبياد 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بطلة المنتخب الوطني للسباحة ميرا الشحي سعادتها بالميدالية الفضية التي تقلدتها في البطولة العربية السادسة للسيدات، لتضيفها إلى ميدالية حملت اللون نفسه في بطولة الفئات العمرية في مصر العام الماضي.

وكانت ميرا الشحي قد أحرزت الميدالية الفضية في سباق 200 متر فراشة ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية المقامة في أبوظبي وأسدل عليها الستار مساء أمس، لتهدي الإمارات أول ميدالية عربية في فئة السيدات في وقت لم تتجاوز 16 عاماً.

وقالت ميرا الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «هدفي هو المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وهو ما أعمل عليه حالياً، إذ أنتظم في التدريبات اليومية طبقاً لجدول فني منذ فترة، وأبحث في البطولات المقبلة عن الاستمرار في النهج نفسه من أجل زيادة حصيلتي من الميداليات العربية وأيضاً المنافسة على المستوى الآسيوي خطوة بخطوة».

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بمجموعة من السباحين الصغار الذين يظهرون في البطولة للمرة الأولى بهدف إعدادهم للبطولات المقبلة، إضافة إلى عمر الحمادي سباح العمومي الوحيد المتواجد مع المنتخب.

من جهته، قال مدرب المنتخب الوطني مروان الحتاوي: «إن الهدف كان واضحاً قبل انطلاقة البطولة، وهو تأكيد الفوز بالميدالية التي سبق وأن فازت بها في مصر العام الماضي، ولكن كانت في فئة المراحل السنية، أما الآن فهي بطولة عربية للسيدات ويتواجد فيها 16 دولة ما يعني أن البطولة قوية وخطوة وتجهيز تجاه البطولات المقبلة عربياً وآسيوياً». وفي ختام منافسات اليوم الثالث من البطولة حافظ المنتخب القطري على صدارته لفئة الرجال بتحقيق (12 ميدالية) أربع ميداليات ذهبية ومثلها فضية والعدد نفسه أيضاً من البرونز، بينما جاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد (خمس ميداليات) أربع ذهبيات وفضية واحدة، ثم المنتخب التونسي ثالثاً برصيد ثلاث ذهبيات، وفضية وثلاث برونزيات.