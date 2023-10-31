الامارات | «زلزال 25» بطل سباق الشراعية 60 قدماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج طاقم السفينة زلزال 25، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023-2024)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي.

وحصل طاقم السفينة التبر 55، لمالكها راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، على المركز الثاني في الترتيب العام، بينما حل طاقم السفينة نمران 211، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي، في المركز الثالث.

وشارك في الحدث 81 سفينة اصطفت جميعها في نقطة البداية قبالة «جزر دبي» في عمق الخليج العربي، وأبحرت بعد رفع العلم الأخضر لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً نحو خط النهاية في شواطئ أم سقيم بالقرب من فندق برج العرب.

وعقب نهاية السباق، جرت مراسم التتويج في منصة الأبطال في مراسي «بي آند أو» في منطقة أم سقيم، وسط فرحة النواخذة والبحارة الفائزين، بحضور مدير إدارة الشئون الرياضية مشرف عام السباق، محمد المري.