الامارات | الرميثي يتصدر قائمة منتخب الشراع في «آسيوية الأوبتمست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث قائمة المنتخب الوطني استعداداً لخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست المقامة في أبوظبي، وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وينظم الحدث نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، والرابطة الدولية للقوارب الأوبتمست، ورعاية من موانئ أبوظبي، وبنك المارية المحلي، بمشاركة أكثر من 170 متسابقاً من 29 دولة.

ويقود قائمة المنتخب الوطني خليفة الرميثي، صاحب ذهبية (أوبتمست تحت 12 سنة)، في دورة الألعاب العربية الـ15 في الجزائر، كما تضم القائمة مدية النيادي، ومايد آل علي، وسيف الزعابي، وعبدالله يحيى، وعمر القنديلي، وعبدالرحمن البحري، وسيمون كريستوف وكارولينا باجك.