للمرة الثامنة في مسيرته.. ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لمعانقة جائزة الكرة الذهبية مجدداً بعد تألقه اللافت طوال الأشهر الفائتة، ليعزز رقمه القياسي.



وأعلن عن فوز ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها "فرانس فوتبول" اليوم الإثنين خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.



ونجح ميسي في استعادة جائزة الكرة الذهبية بعد أن غابت عنه السنة الفائتة لصالح الفرنسي كريم بنزيمة، إذ لم يتواجد في قائمة الثلاثة الأوائل في 2022.



وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر عقب تجاوز فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.



كان تتويجه بالكأس العالمية الأفضل في مسيرته المذهلة، وهذا ما منحه التفوق على منافسيه النجم النروجي لمانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند ووصيف مونديال قطر وهدافه نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي اللذين حلا خلفه توالياً في التصويت على الجائزة.



ومنح النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام الكرة الذهبية للبرغوث



وهذه المرة الثامنة التي يحصد بها ميسي جائزة الكرة الذهبية ليعزز رقمه القياسي بفارق ثلاثة ألقاب عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ومنح ميسي بلاده الأرجنتين شرف الانفراد بالمركز الأول كأكثر الدول فوزاً بالجائزة بثمان مرات أمام فرنسا وألمانيا وهولندا والبرتغال، علماً أنّ لاعب باريس سان جيرمان السابق هو الوحيد الذي توّج بالجائزة من الأرجنتين.



وحاز ميسي على الجائزة للمرة الثالثة من النسخ الأربع الأخيرة علماً أنّ الجائزة كانت ألغيت في 2020 بسبب جائحة كورونا.



(بي إن سبورت)