تعرف على أبرز قرارات مجلس الزمالك الجديد بعد إجتماعه الأول

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب إجتماعه الأول مساء اليوم حيث تم الإعلان عن عدد من القرارات الهامة التي تمس مختلف القطاعات بالنادي.

وقرر مجلس الزمالك في إجتماعه اليوم تكليف حسن يسري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بالإشراف على قطاع كرة اليد في النادي.

كما إستقر المجلس على تكليف طارق السعيد نجم الزمالك المنتخب الوطني السابق بالإشراف على قطاع كرة السلة، كما يعود أحمد مصطفى أحد اهم رموز النادي للإشراف على قطاع الكرة الطائرة.

ويشرف كلا من احمد سليمان وحسين السيد على قطاع الكرة بالنادي على أن يقوما بالإستعانة بمن يرونه مناسباً من نجوم ورموز الكرة في النادي.

كما قرر مجلس الزمالك تعيين أحمد سالم متحدثاً رسمياً بإسم المجلس.