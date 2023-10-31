قرار خاص لـ حسين لبيب بشأن التصريحات الإعلامية لمجلس الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشأن الأحاديث الإعلامية.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طبيعي بعد انتخابات الزمالك وفوز مجلس حسين لبيب أن يُعبر الجميع عن احتفاله وآرائه خاصة مع انتقاد بعض الجماهير لفكرة حديث المجلس بالكامل إعلاميا"

وأضاف: "هناك تعليمات بداية من اليوم من جانب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بأن من يتحدث فقط باسم النادي، هو أحمد سالم"

واختتم: "القرار جاء من حسين لبيب، ونبه على المجلس بالكامل ضرورة عدم الحديث إعلاميا ومن يتحدث فقط هو أحمد سالم المتحدث الرسمي"