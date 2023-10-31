ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية: " ربما أتوج بالجائزة مرة أخري"

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي عن سعادته بالفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه وذلك خلال حفل البالون دور الذي أقيم مساء الإثنين على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

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وقال ميسي في أول تعليق له عقب التتويج بالكرة الذهبية : " أوجه الشكر إلى جميع أصدقائي بمنتخب الأرجنتين والذين ساهموا في تحقيق كأس العالم بقطر ، فكان من الحظ التواجد مع هولاء الأشخاص ".

ميسي

وأضاف : "كما أريد توجيه الشكر إلى جميع من ساعدني في تحقيق حلمي بالفوز بكأس العالم ، وكذلك كل عشاق منتخب الأرجنتين وهذة الجائزة لهم ".

وتابع حديثه قائلًا: " تحقيق انجاز فردي أمر مهم ، ولكن بنسبالى لي الإنجازات الجماعية أهم بكثير ، من يدري ربما أكون هنا مجددًا".



وأتم حديثه قائلًا: “ ساستمع بالعديد من الذكريات الجميلة بعد الاعتزال ، فأنا محظوظ بالتواجد هنا في هذة الحفلة لسنوات طويلة ".

وحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم الأخيرة قطر 2022 ، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ويتصدر ميسى قائمة الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية خلال أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021 .

ويُعد هو اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي فاز بالكرة الذهبية 4 مرات متتالية، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012.