مواعيد مباريات ريال مدريد في نوفمبر.. مواجهات مثيرة في الدوري وصدام أوروبي

يستعد ريال مدريد الإسباني، لخوض عدد كبير من المباريات القوية والمثيرة في شهر نوفمبر المقبل، بين المسابقات المحلية والقارية ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري.

ويستهل ريال مدريد مبارياته في شهر نوفمبر الجاري بمواجهة محلية مثيرة ضد رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني الممتاز.

وتأتي مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر نوفمبر المقبل كالآتي..

مواعيد مباريات ريال مدريد في نوفمبر 2023

الأحد 5-11-2023

10:00 مساء – ريال مدريد ضد رايو فاليكانو (الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني)

الأربعاء 8-11-2023

10:00 مساء – ريال مدريد ضد سبورتنج براجا البرتغالي (الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا)

السبت 11-11-2023

10:00 مساء – ريال مدريد ضد فالنسيا (الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني)

الاحد 26-11-2023

7:30 مساء – فادش ضد ريال مدريد (الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني)

الأربعاء 29-11-2023

10:00 مساء – ريال مدريد ضد نابولي الإيطالي (الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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ويسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصارات في كلا البطولتين لاستعادتهم في الموسم الجديد، بعدما خسرهم في الموسم الماضي.