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شاهد.. رد فعل مثير من مبابي بعد تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

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كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

ظهرت علامات الحزن الشديد على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعد تتويج الأرجنتيني ليونيل بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول، وذلك بعد تألقه في الموسم الماضي وحصوله على كأس العالم 2022.

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وظهر مبابى حزينًا وسقطت دموعه عقب إعلان فوز ميسى بجائزة الكرة الذهبية، واستمرار غياب النجم الفرنسي عن منصة التتويج بأكبر جائزة فردية في عالم كرة القدم.

كيليان مبابي

الفائزون بجوائز الكرة الذهبية 2023

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم – ليونيل ميسي
الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم – أيتانا بونماتي
أفضل حارس مرمى في العالم – إيميليانو مارتينيز
أفضل لاعب شاب في العالم – جود بيلينغهام
أفضل نادٍ لكرة قدم السيدات –
جائزة غيرد مولر لأفضل هداف – إيرلينغ هالاند
جائزة سوكراتيس للروح – فينيسيوس جونيور
جائزة أفضل نادٍ في العالم – مانشستر سيتي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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