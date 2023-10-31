شاهد.. رد فعل مثير من مبابي بعد تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

ظهرت علامات الحزن الشديد على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعد تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول، وذلك بعد تألقه في الموسم الماضي وحصوله على كأس العالم 2022.

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وظهر مبابى حزينًا وسقطت دموعه عقب إعلان فوز ميسى بجائزة الكرة الذهبية، واستمرار غياب النجم الفرنسي عن منصة التتويج بأكبر جائزة فردية في عالم كرة القدم.

الفائزون بجوائز الكرة الذهبية 2023

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم – ليونيل ميسي

الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم – أيتانا بونماتي

أفضل حارس مرمى في العالم – إيميليانو مارتينيز

أفضل لاعب شاب في العالم – جود بيلينغهام

أفضل نادٍ لكرة قدم السيدات – برشلونة

جائزة غيرد مولر لأفضل هداف – إيرلينغ هالاند

جائزة سوكراتيس للروح الرياضية – فينيسيوس جونيور

جائزة أفضل نادٍ في العالم – مانشستر سيتي