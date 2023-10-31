بعد تتويجه بالكرة الذهبية.. 70 جائزة فردية تُزين مسيرة ميسي التاريخية

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بجائزة الكرة الذهبية 2023 للمرة الثامنة في تاريخه، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

ويعد ميسي صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بجائزة الكرة الذهبية بعدما حصد الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه متفوقًا على أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو والذي توج بها 5 مرات.

وتفوق ليونيل ميسي على إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان في سباق جائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

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وبتتويجه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، يرفع ليونيل ميسي رصيد جوائزه الفردية إلى 69 جائزة تزين مسيرته التاريخية في الملاعب العالمية.

وإليكم أبرز الجوائز الفردية الرسمية والكبرى التي حصل عليها ليونيل ميسي خلال مسيرته الكروية الحافلة بالانجازات:

الكرة الذهبية (8 مرات)

جائزة الأفضل من فيفا (مرتين)

أفضل لاعب في العالم من فيفا (مرة واحدة)

الحذاء الذهبي لقارة أوروبا (6 مرات)

أفضل لاعب في أوروبا (مرتان)

أفضل لاعب في أوروبا على صعيد الأندية (مرة واحدة)

هداف الليجا (8 مرات)

هداف دوري أبطال أوروبا (6 مرات)

جائزة أفضل لاعب في الليجا (9 مرات)

أفضل مهاجم في أوروبا (مرتان)

جائزة هدف الموسم من ويفا (3 مرات)

جائزة لاعب العام في الأرجنتين (14 مرة)

الكرة الذهبية لكأس العالم (مرتين)

أفضل لاعب في كوبا أمريكا (مرتين)

جائزة “برافو” من مجلة جورين سبورتيفو الإيطالية (مرة واحدة)

جائزة الولد الذهبي “جولدن بوي” من توتوسبورت (مرة واحدة)

جائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي في العالم (مرتين)