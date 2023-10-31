اخبار الرياضه

مواعيد مباريات برشلونة في شهر نوفمبر.. منافسات سهلة

0 نشر
0 تبليغ

سيرجي روبيرتو - برشلونة

سيرجي روبيرتو -

ينتظر فريق برشلونة العديد من المواجهات خلال شهر نوفمبر المقبل، في بطولتي ودوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد انهى شهر أكتوبر بشكل سئ حيث خسر أمام غريمة التقليدي في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف كلاص من ريال مدريد المتصدر برصيد 28 نقطة، وجيرونا الوصيف بنفس عدد النقاط، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

أقرأ أيضاً- بعد تتويجه بالكرة الذهبية.. 70 جائزة فردية تُزين مسيرة التاريخية

مواعيد مباريات برشلونة في نوفمبر 2023

السبت 4-11-2023

10:00 مساء – برشلونة ضد ريال سوسيداد (ضمن منافسات من الدوري الإسباني)

الثلاثاء 7-11-2023

7:45 مساء – برشلونة ضد شاختار دونيتسك (منافسات دور المجموعات ببطولة )

الأحد 12-11-2023

5:15 مساء – برشلونة ضد ألافميس ( الدوري الإسباني)

السبت 25-11-2023

3 عصراً – رايو فاليكانو ضد برشلونة (مباريات الدوري الإسباني)

الثلاثاء 28-11-2023

10:00 مساء – برشلونة ضد بورتو البرتغالي (ضمن مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا).

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا