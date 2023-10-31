مواعيد مباريات برشلونة في شهر نوفمبر.. منافسات سهلة

ينتظر فريق برشلونة العديد من المواجهات خلال شهر نوفمبر المقبل، في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد انهى شهر أكتوبر بشكل سئ حيث خسر أمام غريمة التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف كلاص من ريال مدريد المتصدر برصيد 28 نقطة، وجيرونا الوصيف بنفس عدد النقاط، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

أقرأ أيضاً- بعد تتويجه بالكرة الذهبية.. 70 جائزة فردية تُزين مسيرة ميسي التاريخية

مواعيد مباريات برشلونة في نوفمبر 2023

السبت 4-11-2023

10:00 مساء – برشلونة ضد ريال سوسيداد (ضمن منافسات من الدوري الإسباني)

الثلاثاء 7-11-2023

7:45 مساء – برشلونة ضد شاختار دونيتسك (منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا)

الأحد 12-11-2023

5:15 مساء – برشلونة ضد ألافميس ( الدوري الإسباني)

السبت 25-11-2023

3 عصراً – رايو فاليكانو ضد برشلونة (مباريات الدوري الإسباني)

الثلاثاء 28-11-2023

10:00 مساء – برشلونة ضد بورتو البرتغالي (ضمن مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا).