قرار مثير من الاهلي تجاه محمد شريف لقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل حول قرار جديد من النادي الاهلي بخصوص محمد شريف، لقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز.

ويرغب النادي الاهلي في استعادة خدمات محمد شريف، لقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز، حيث كانت انتشرت أنباء حول رغبة الثنائي في ضمه.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، أن النادي الاهلي يدرس إمكانية استعادة خدمات محمد شريف خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح أن قرار الاهلي باستعادة خدمات شريف، من أجل قطع الطريق على الزمالك وبيراميدز.

وكان محمد شريف قد رحل عن صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انضم إلى فريق الخليج السعودي.

وفي سياق آخر، يستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

وستقام مباراة الاهلي ضد صن داونز يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.