فيوتشر يفتح الباب أمام الاهلي والزمالك لضم عمر كمال

فتح نادي مودرن فيوتشر، الباب أمام قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت هناك رغبة من جانب النادي الاهلي والزمالك في التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لتدعيم صفوفهم في الميركاتو القادم.

وأعلن علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، في تصريحات تلفزيونية مع هاني حتحوت، عن عرض عمر كمال عبد الواحد، للبيع في الميركاتو الشتوي.

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وقال علاء ميهوب، إن عمر كمال عبد الواحد معروض للبيع في يناير، مضيفًا:”الأكيد بالنسبة لي هو أن اللاعب وجهته واختياره الأول هو الاحتراف الخارجي”.

وأوضح أن فيوتشر سيكون رغبته من رغبة اللاعب، وهو لن يوقع لأي نادي بشكل مجانًا، اللاعب يرغب في الرحيل من خلال ناديه.

وأشار ميهوب، إلى أن عمر كمال رغبته الأولى هي الاحتراف وبعدها سيرى العروض المحلية، وحتى الآن لا يملك النادي أي عروض رسمية من أي نادي محلي.

واختتم: “مودرن فيوتشر سيحترم رغبة عمر كمال عبد الواحد في تحديد النادي الذي يرغب في الانضمام إليه في يناير”.