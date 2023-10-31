تحرك عاجل للأهلي تجاه "كاف" بسبب التحكيم بعد الخسارة من صنداونز



محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر النادي الأهلي بيانا بشأن الأخطاء التحكيمية في المواجهة الماضية ضد صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وطلب النادي الأهلي في بيانه الذي أصدره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من كاف بضرورة عدم تكرار الأخطاء التحكيمية بحق الفريق الأحمر.

وأوضح البيان أن الأهلي عانى من تلك الأخطاء خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها بهدف دون رد، بالإضافة إلى مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي أمام سيمبا التنزاني، وأخيرًا مباراة الأهلي مع صنداونز الجنوب أفريقي.

وأوضح بيان الأهلي أن هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الأفريقية.

وأنهى البيان أن الأهلي طلب في خطابه اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن يحرص الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الأفريقي.