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عقب تتويجه بجائزة سقراط للأعمال الخيرية.. فينيسيوس جونيور: جاهز لمحاربة العنصرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

توج فينيسيوس جونيور لاعب ومنتخب البرازيل بجائزة سقراط للأعمال الخيرية من مجلة "فرانس فوتبول".

وتوج فينيسيوس بجائزة سقراط بناء على الأعمال الخيرية التي قام بها طوال العام الماضي 2023.

يشهد اليوم مراسم حفل الكرة الذهبية "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023، والذي يقام على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين.

وقال "فينيسوس" إنه جاهز لمحاربة ظاهرة العنصرية، ويجب أن يكونوا اللاعبين أقوياء أمام هذه الظاهرة ويجب على لاعبين المساعدة في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف، قائلًأ: "أكون حزينا عند التحدث عن هذا الأمر وأريد التحدث عن الكرة واللاعبين الكبار، ويجب مواصلة الصراع ومكافحة هذه الظاهرة لكي تختفي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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