ياشين.. مارتينيز يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

فاز إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في العالم "ياشين"، في حفل البالون دور الذي يقدمه مجلة فرانس فوتبول سنويا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق الحارس الأرجنتيني على 9 منافسين، أبرزهم تيبو كورتوا وياسين بونو، بجانب إيدرسون ومارك أندريه تير شتيجن.

وإليكم أفضل 10 حراس في العالم لموسم 2023:

إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين، أستون فيلا)

ياسين بونو (المغرب، إشبيلية ثم الهلال)

تيبو كورتوا (بلجيكا، ريال مدريد)

إيدرسون (البرازيل، مانشستر سيتي)

دومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا، دينامو زغرب ثم فنربخشة)

مايك مينيان (فرنسا، ميلان)

أندريه أونانا (الكاميرون، إنتر ثم مانشستر يونايتد)

آرون رامسدال (إنجلترا، آرسنال)

بريس سامبا (فرنسا، لانس)

مارك أندريه تير شتيجن (ألمانيا، برشلونة)

وفاز مارتينيز ببطولة كأس العالم للمنتخبات 2022 مع منتخب الأرجنتين، بالإضافة إلى جائزة أفضل حارس في المونديال