اخبار الرياضه

7 قرارات هامة لمجلس إدارة نادي الزمالك في الاجتماع الأول

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، أولى اجتماعات مجلس الإدارة، اليوم بمقر النادي بميت عقبة.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك سبعة قرارات هامة في أولى الجلسات جاءت كالتالي:

-أحمد سالم متحدثا رسميا
-هشام نصر القائم بأعمال المدير التنفيذي بشكل مؤقت
-أحمد سليمان وحسين السيد مشرف على قطاع كرة القدم
-حسن يسري مشرف على قطاع كرة اليد
-أحمد مصطفى مشرف على قطاع كرة الطائرة
-طارق السعيد مشرف على قطاع كرة السلة

وشهد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وسوف يتم إصدار بيانا في الساعات المقبلة عبر قناة النادي لتفاصيل الاجتماع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا