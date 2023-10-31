7 قرارات هامة لمجلس إدارة نادي الزمالك في الاجتماع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، أولى اجتماعات مجلس الإدارة، اليوم بمقر النادي بميت عقبة.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك سبعة قرارات هامة في أولى الجلسات جاءت كالتالي:

-أحمد سالم متحدثا رسميا

-هشام نصر القائم بأعمال المدير التنفيذي بشكل مؤقت

-أحمد سليمان وحسين السيد مشرف على قطاع كرة القدم

-حسن يسري مشرف على قطاع كرة اليد

-أحمد مصطفى مشرف على قطاع كرة الطائرة

-طارق السعيد مشرف على قطاع كرة السلة

وشهد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وسوف يتم إصدار بيانا في الساعات المقبلة عبر قناة النادي لتفاصيل الاجتماع.