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حفل الكرة الذهبية 2023.. هالاند يفوز بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

حصد النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم وهداف في العالم لموسم 2022-2023، خلال حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وسجل هالاند 56 هدفًا في أول مواسمه مع مانشستر سيتي، وقيادة السيتي التتويج ببطولات ،

وكأس الاتحاد الإنجليزي، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعقب هالاند احتفالًا بالجائزة قائلًا: "اريد تسجيل مزيد من الأهداف واريد المزيد من هذا الاحساس، أنا أتواجد مع زملاء رائعين والعب في نادي استثنائي يضم الكثير من اللاعبين الجيدين تحت قيادة مدرب رائع وهو بيب جوارديولا".

وأضاف، قائلًا: "أحاول فقط مساعدة فريقي وزملائي والموسم الماضي كان رائعًا".


يشهد اليوم مراسم حفل الكرة الذهبية "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023، والذي يقام على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين.

وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 30 لاعبًا، من بينهم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق المرشح للمرة الخامسة على التوالي، بالإضافة للثنائي الأبرز للفوز بالجائزة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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