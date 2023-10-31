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للمرة الـ8.. ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

فاز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل لاعب نادي إنتر ميامي بجائزة أفضل لاعب في العالم "البالون دور" في نسختها الـ67 عن موسم 2023، ليرفع رصيده إلى 8 كرات ذهبية كأكثر لاعب يفوز بالجائزة عبر التاريخ.

وفاز الأرجنتيني بالجائزة في 7 مناسبات سابقة، منهم أربع سنوات متتالية من 2009 حتى 2012، ثم موسم 2015 و2019، بالإضافة إلى موسم 2021.

وليونيل ميسي هو أكثر لاعب في التاريخ تواجد ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الكرة الذهبية (13 مرة)، بجانب أنه اللاعب الوحيد الذي حقق الكرة الذهبية أربع مرات على التوالي.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان بموسم 2021/22 قادما من ليقضي مع النادي الباريسي موسمين، ومن ثم ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في موسم 23/24 في صفقة إنتقال حر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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