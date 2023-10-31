آيتانا لاعبة برشلونة تتوج بجائزة الأفضل في العالم 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



توجت الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم 2023.

ويستضيف مسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، في الوقت الحالي، مراسم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، إلى جانب جوائز أخرى.

ويشهد حفل الكرة الذهبية تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الجارى 2023، بالإضافة إلى أفضل لاعبة بجانب جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى والتي حصل عليها ايميليانو مارتينيز، وأيضا جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم، التي حصل على عليها بلينجيهام.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت ايتانا بونماتي تحرز الفائزة بجائزة "البالون دور"، أن تتويجها مع فريق برشلونة بالبطولات العام الماضي كان استثنائيًا على الصعيد الرياضي.

وتقدم " بونماتي " المتوجة بجائزة الكرة الذهبية، بالشكر لزملائها في برشلونة ورئيس النادي خوان لابورتا، وأسرتها وأصدقائها، الذين ساعدوها في تحقيق هذه النجاحات، وتقديم الدعم لها.