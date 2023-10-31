بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.. ميسي يكشف موعد اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

توج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي بجائزة أفضل لاعب في العالم "البالون دور"، عن موسم 2023.

ورفع ميسي رصيده إلى 8 كرات ذهبية كأكثر لاعب يفوز بالجائزة عبر التاريخ، وأكثر لاعب تواجد ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الكرة الذهبية (13 مرة)، إضافة أنه الوحيد الذي حقق الكرة الذهبية 4 مرات على التوالي.

وفاز الأرجنتيني بالكرة الذهبية 7 مرات منهم أربع سنوات متتالية من 2009 حتى 2012، ثم موسم 2015 و2019، بالإضافة إلى موسم 2021.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان بموسم 2021/22 قادما من برشلونة ليقضي مع النادي الباريسي موسمين، ومن ثم ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في موسم 23/24 في صفقة إنتقال حر.

ووجه "ميسي"، عقب حصوله على جائزة الكرة الذهبية، الشكر لكل اللاعبين والشعب الأرجنتيني بعد الفوز بكأس العالم، مضيفًا: "لا اريد انسى كيليان وهالاند الذين قدموا عام لايصدق، خصوصًا هالاند الذي قدم عام استثنائي ولا اشك بأنه سيفوز مستقبلاً".

وكشف ميسي عن مستقبله مع كرة القدم وموعد اعتزاله، قائلًا: "كنت أتحدث عن اعتزالي في الفترة الاخيرة، لكني أريد الاستمرار في لعب كرة القدم، أنا أتدرب دائمًا لكي أكون في حالة بدنية جيدة".

وأكمل: "لا أعرف متى سأعتزل.. كرة القدم تتغير كل يوم، وآمال اللعب والمشاركة مع فريقي ومنتخب بلادي لفترة طويلة، لأنني أحب كرة القدم واتمنى الاستمرار في الملاعب الفترة القادمة".