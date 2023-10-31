محمد شبانة: "استهتار ودلع اللاعبين يساعد في خروج الأهلي مبكرًا من البطولات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيان النادي الأهلي تجاه التحكيم في بطولة الدوري الإفريقي جاء متأخرًا خصوصا بعدما تعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح، في المنافسات الأفريقية السوبر الأفريقي ودوري السوبر الأفريقي.

وقال "شبانة"، عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر قناة "etc"، اليوم الإثنين، إنه سبق وحذر الأهلي من تكرار الأخطاء التحكيمية في المباريات، لافتًا إلى أن الأهلي لا ينظر كثيرًا لما يتردد في وسائل الإعلام، رغم أنه أحيانا يكون لنا دور كبير واضح من أجل مصلحة الفرق المصرية.

وأضاف أنه لم نشعر بوجود حسن نية بسبب تغيير موعد اللقاء وأيضا تعيين حكم مغمور لم يسبق له تحكيم مباريات كبيرة في أفريقيا، لافتًا إلى أن صنداونز قام بتحويل موعد الساعة الثالثة عصرًا إلى حرب نفسية ضد الأهلي،.

وتعجب شبانة من إصدار الأهلي بيانًا يطالب فيه بالعدالة خلال المواجهات المقبلة وإيقاف الأخطاء ضد الفريق، مؤكدًا أن احتجاج الأهلي جاء متأخرًا، خاصة وأن الفريق تعرض لظلم واضح منذ لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.

وتابع: "هناك ترتيبات لخروج الأهلي مبكرا من الدوري الإفريقي، واللاعبين بدلعهم واستهتارهم يساعدون في ذلك، وكذلك استكبار كولر وإدارته للمباريات بشكل خاطئ، وكذلك إدارة النادي لا تتدخل بشكل حاسم".