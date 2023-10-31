بالأسماء.. ميدو: 3 لاعبين سيساهمون في فوز الأهلي على صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف أحمد حسام ميدو، عن أبرز ثلاثي في فريق الأهلي لكرة القدم، سيساهمون في فوز الأهلي على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وخسر الأهلي مواجهة الذهاب أمام صن داونز، بهدف دون رد، على ملعب بريتوريا، ضمن منافسات دوري السوبر الأفريقي.

وقال "ميدو"، في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الإثنين، إنه هناك 3 لاعبين من الأهلي هيكسبوا فريقهم أمام صن داونز، وهما (محمود كهربا وحسين الشحات، وأكرم توفيق).

وعن بيان الأهلي بشأن الأخطاء التحكيمية في البطولات الأفريقية، عقب ميدو قائلًا: "الأهلي بينور بطريقة غير مباشرة للاتحاد الأفريقي، إن لازم يكون في عدالة، وكرة بيرسي تاو ضربة جزاء رسمي".

أصدر النادي الأهلي بيانا بشأن الأخطاء التحكيمية في المواجهة الماضية ضد صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وطلب النادي الأهلي في بيانه من "كاف" بضرورة عدم تكرار الأخطاء التحكيمية بحق الفريق الأحمر، لأن الفريق عانى من تلك الأخطاء خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها بهدف دون رد، بالإضافة إلى مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي أمام سيمبا التنزاني، وأخيرًا مباراة الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي.

وأوضح بيان الأهلي أن هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الأفريقية.