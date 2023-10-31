شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد ختام الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صبحي ..الملتقي يعكس مكانة اقتصاديات الرياضة المصرية دوليا واقليميا

الملتقي خرج ب22 توصية تسعي لتعظيم الاستثمار الرياضي

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ختام فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

يأتى ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي " اسميا" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية .

وقد خرج الملتقي ب٢٢ توصيه تسعي في مجملها تعظيم الاستثمار الرياضي.



88

ولفتت التوصيات إلى أهمية ايلاء المزيد من الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية، وضرورةوضع منظومة رقمية متكاملة للبحث عن المواهب الرياضية في الجامعات، استخدام التقنية الرقمية الحديثة في التسويق والدعاية للاحداث الرياضية الجامعية، العمل علي الربط الجيد بين الجانبين الحكومي والخاص من خلال الشراكات سواء علي المستوي المخلي والخاص من خلال الشراكات سواء على المستوى المحلي والخاص في مجال الرياضة الجامعية.

وأيضا العمل على إيجاد وتطوير منظومة متكاملة لتسويق الفرص الاستثمارية الرياضية لجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للعمل في هذا القطاع، الاهتمام بتنفيذ شراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة الرياضية، العمل على جذب اعين المستثمرين لرعاية الأبطال الرياضيين البارالمبيين، العمل على تطبيق التجربة الاسبانية في الاستفادة من شركات الكرة، وتسويق العلامة التجارية من خلال الابطال الدوليين، ضرورة الاستفادة من التجربة السعودية في مجال الاستثمار الرياضي في تطوير الجانب التسويقي والفني للرياضة، العمل على وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الرياضية المستدامة، ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في مجال الصناعة الرياضية، إيلاء المزيد من الاهتمام في بناء وتحسين البنية التحية الرياضية التكنولوجيا في القارة الأفريقية، العمل على بناء القدرات الرياضية التكنولوجيا والبشرية، إطلاق مبادرة لتحسين الخدمات الرياضية الرقمية في القارة الافريقية من خلال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص.

والعمل على بناء خطة تسويقية متكاملة لمختلف الإمكانات والفرص الاستثمارية في القارة الافريقية، بناء خطة معسكرات للنشء الافريقي في الدول الاوربية، تطوير برنامج متكامل للاستثمار في كرة القدم، ضرورة الاهتمام بالبيئة الأمنية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للاستثمار الرياضي.، ضرورة وجود شركات تأمين متخصصة في تأمين المنشاة والاحداث الرياضية، ضرورة الاهتمام بتوعوية الرياضيين بخطورة المنشطات، ضرورة إحكام الرقابة المحلية على صناعة المنشطات، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالاستثمار في الرياضات الجديدة مثل البدل التنس - البيكل بول – الرياضات الالكترونية، للاستفادة من العوائد المادية المرتفعة الخاصة بها.

وفي نهاية الملتقي قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم المشاركين في الملتقي واللجنة المنظمة.

يذكر ان الملتقى يهدف الي تحقيق عدد من الاهداف عبر جلساته المختلفة التي اقيمت علي مدار يومين يتمثل أهمها فى بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030 و سبل التحول الرقمي وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية.

وضم قائمة المشاركين في الملتقي تانيا موردزوفا ممثل الوفد البلغاري ومصطفي بن احمد بن هارون البدجالى رئيس الوفد العماني لوزارة الشباب والرياضة والثقافة ، واحمد عبدون رئيس الوفد الإماراتي ورئيس مركز الشباب الإماراتي و اجناسيو جارثيا مدير عام إدارة التسويق الرياضي وتطوير الرياضة الأولمبية فى حكومة إقليم الباسك رئيس الوفد الاسباني و اللواء محمد نبيل الدسوقي و فلاديمير لامدروف الوزير الروسي ووفود كل من سلطنة عمان و سوريا وايطاليا و هولندا واليمن