شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين حسن موسي نائبًا للمدير التنفيذي لشئون الأعضاء والأمن بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب تعيين اللواء حسن موسي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء السابق، فى منصب نائب المدير التنفيذي لشئون الأعضاء والأمن.

و أعلن مجلس اداراة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن أول القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم الاثنين في مقر القلعة البيضاء بحضور أعضاء المجلس.

وقال الإعلامي أحمد سالم الذي كلف بمهمة المتحدث الرسمي للزمالك، إن القرارات جاءت كالتالي..

تواجد هاني برزي في شركة الكرة، وهاني شكري مسئول عن المنظومة الاعلامية

علي ان يتولي هشام نصر نائب رئيس النادي مهمة القائم باعمال المدير التنفيذي لحين التعاقد مع مدير تنفيذي.

أضاف سالم، إن أزمة القيد سيتم حلها قبل شهر يناير المقبل والمجلس يعمل حاليا على حلها

وأكد إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الكروي الأول مستمر في منصبه ولم يطرح رحيله من الأساس.