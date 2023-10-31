شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتحاد السكندري يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سيف تقا، مدافع الاتحاد السكندري، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت بها، وكانت عبارة عن شد في العضلة الأمامية، تسببت فى غيابه عن مباريات زعيم الثغر الماضية وآخرها مباراة المقاولون العرب.

ويحتاج سيف تقا إلى التأهيل لمدة 10 أيام قبل العودة مجددا للمشاركة في تدريبات الاتحاد الجماعية، ومن ثم المشاركة في مباريات فريقه الرسمية.

ويؤدي سيف تقا برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد الصاوي طبيب زعيم الثغر، والتي تشهد تحسن ملحوظ في حالة اللاعب ، الذي يسير في برنامجه التأهيلي بشكل جيد.

ويواصل فريق الاتحاد السكندري استعداداته وخوض التدريبات اليومية، استعدادا لديربي الإسكندرية ضد سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر دوري nile، حيث يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 8 نقاط.