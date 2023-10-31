شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. سالم متحدثًا ونصر "مدير تنفيذى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جميع القرارات التى تم اتخاذها فى أول اجتماع للمجلس بشكل رسمي داخل مقر القلعة البيضاء، حيث أعلن الإعلامي أحمد سالم الذي تم تعيينه متحدثًا رسميًا للنادي والتي جاءت كالتالي:-

– توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي بعد المشهد الحضاري في انتخابات النادي

– المهندس هشام نصر –نائب رئيس النادي – يتم تعيينه للقيام بمهام المدير التنفيذي بدون مقابل بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير تنفيذي

– تعيين اللواء حسن موسى نائب مدير المقر الرئيسي ومشرفًا على قطاع الأمن

– تعيين الدكتور عبدالله جورج عضو النادي مستشارًا لمجلس الإدارة كمتطوع بدون أي مقابل

– تعيين السيد المستشار هشام إبراهيم عضو النادي مستشًار للنادي ومشرفا على الشئون الإدارية بالمقر الرئيسي كمتطوع بدون أي مقابل

– تعيين الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد مشرفين على شئون كرة القدم.. ولهما الحق في الإستعانة بمن يروا من داخل المجلس أو خارجه.

– تكليف هاني شكري والأستاذ أحمد خالد حسانين عضوي المجلس لإعداد الدراسات التسويقية وإجراء المفاوضات الأولية دون أي التزامات على النادي وعرض النتائج على مجلس الإدارة.

– تكليف المهندس هاني برزي عضو مجلس الإدارة، بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي، وعرضه على المجلس فور الإنتهاء منه والإستعانة بمن يشاء.

– تكليف الكابتن هشام نصر ونيرة الأحمر والأستاذ محمد طارق والأستاذ أحمد خالد حسانين والأستاذ رامي نصوحي بدراسة ملف ألعاب الصالات، ووضع مشروع لتطوير وهيكلة القطاع فنيًا وإداريًا وعرضه على مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.

– تكوين لجنة خاصة من : المستشار عبد المنعم فتحي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار محمد إبراهيم طنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة، لوضع مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي تمهيدًا لاعتمادها وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع ولهم الحق في الاستعانة بما يروه مناسبا بدون أي مقابل.

– تكليف المنظومة الإعلامية بإنشاء صفحات خاصة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتلقي الشكاوى أو المقترحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، على أن يتولى السادة أحمد خالد ورامي نصوحي متابعة التنفيذ وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

– تكليف هشام نصر والدكتور حسام المندوه والأستاذ هاني شكري لمراجعة ودراسة الإضافة للأعضاء وأبناء الأعضاء، والفصل وإجراءات إضافة العضويات في ضوء توالي القرارات الصادرة في هذا الشأن وإعداد تقرير مفصل عنه يعرض على مجلس الإدارة فور الإنتهاء منه

– تفويض الكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوه والأستاذ عمرو أدهم في التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية والاتفاق على تسوية وطريقة سداد مستحقات الهيئة وتسوية النزاع.

– تشكيل الأجهزة الفنية لـ ألعاب الصالات:

– تعيين الكابتن حسن يسري رئيسًا لجهاز كرة اليد.

– تعيين كابتن أحمد مصطفى رئيسًا لجهاز الكرة الطائرة.

– تعيين الكابتن طارق السعيد رئيسًا لجهاز كرة السلة.

– إخطار جميع العاملين ممن عليهم سلفة أو عهدة واجبة السداد بضرورة التوجه لإدارة الشئون المالية لتسوية مواقفهم وإلا سيكونون عُرضه للمساءلة القانونية خلال اسبوع من تاريخ القرار.