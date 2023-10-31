شكرا لقرائتكم خبر عن حارس إنبى: "البلعوطى" لقب أطلقه عليا بدر رجب وعاصرت 7 حراس بالفريق البترولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد العزيز البلعوطى حارس وقائد نادى إنبى، أن اسم "البلعوطى" لا يوجد فى اسمه ولكن لقب أطلقه عليه بدر رجب أثناء وجوده فى قطاع ناشئين الأهلى.

وقال عبد العزيز البلعوطى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا من ناشئي النادى الأهلى، الكابتن بدر رجب كان لازم يطلع أسم على كل لاعب، ولما شافنى بحدف الكرة قالى أنت زى البلعوطى حارس المحلة، ومن يومها محدش بيقولى عبد العزيز حاليا كلهم بيقولوا البلعوطى، وأنا كان جيلى تريزيجيه وكهربا ونيدفيد وكلهم أسماء أطلقها عليهم بدر رجب".

وتابع: "جلست مع اللاعبين بعد مباراة الداخلية وطلبت منهم نسيان المباراة والتفكير فى المباريات التالية، وكان عندنا إصابات ولما رجعت بدأنا نقدم المستوى المأمول وربنا كلل مجهودنا بالفوز على الزمالك".

وأوضح حارس إنبى: "إنبى يسير وفقا لمنظومة واحدة والكل داخل هذه المنظومة هدفه خدمة النادى ورفع اسمه".

وتابع: "لم أقلق على فريق إنبى على الرغم من إيقاف القيد، وكان لدي الثقة الكاملة فى زملائى فى مواصلة النتائج الإيجابية بالإضافة إلى السيستم الذى وضعه تامر مصطفى".

وأضاف: "عاصرت 7 حراس فى إنبى ولعبت معاهم حتى أصبحت حارس الفريق الأساسى وهم كل من محمد عبد المنصف وعماد السيد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان وعلى لطفى وعامر عامر ومحمود جاد".