شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم موديست مع الأهلى فى 245 دقيقة بالقميص الأحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينجح الفرنسى أنتونى موديست، مهاجم الاهلى ، فى تقديم أوراق اعتماده لجماهير المارد الأحمر، حتى الآن، بعدما شارك فى 3 مباريات بإجمالى 245 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل هدف وحيد.

وعاد الأهلي بخسارة "قابلة للتعويض" من عقر دار صن داونز بهدف نظيف، ليتأجل حسم المتأهل بينهما للنهائي إلى مباراة الإياب في القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز بفارق هدفين من أجل المرور لنهائي النسخة الأولى من البطولة، فيما يكفي الفريق الجنوب أفريقي التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع الفرنسي موديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده نادي بروسيا دورتموند الألماني.

ويملك المهاجم الفرنسي مسيرة طويلة مع العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها كانت الفترة الأولى مع فريق كولن الألماني الذي انتقل إليه من منافسه المحلي هوفنهايم في 2015، حيث أحرز 40 هدفا خلال 64 مباراة خاضها بقميص الفريق.

كما خاض تجربة مع نادي تيانجين تيانهاي الصيني في 2017، وقدم أداء مميزا معه في البداية، إذ سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف في 8 مباريات في الدوري المحلي، لكن الموسم التالي لم يكن مميزا، حيث اكتفى خلالها بتسجيل 4 أهداف خلال 12 مباراة بالدوري ليعود معارا إلى فريقه السابق كولن.

وانضم أنتوني موديست إلى بوروسيا دورتموند عقب رحيل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه قضى موسمًا واحدًا مع النادي الألماني.

وشارك موديست في 19 مباراة مع دورتموند خلال مسيرته معه، أحرز فيها هدفين فقط من رأسيتين وصنع هدفا واحدا، مما جعله يرحل عن الفريق الألماني.