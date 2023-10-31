ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

الرياص - اسماء السيد - فاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم للمرة الثامنة معززا رقمه القياسي اليوم الاثنين خلال الحفل السنوي لمجلة فرانس فوتبول في باريس.

وتفوق ميسي (36 عاما)، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، على أقرب منافسيه النرويغي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي وصيف بطل العالم ومهاجم باريس سان جيرمان.

وأحرز مهاجم إنتر ميامي الأميركي الحالي سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في مسيرة الأرجنتين نحو لقبها الأول بكأس العالم منذ 1986، ليحصد اللقب الوحيد الذي كان ينقص مسيرته الذهبية، رغم أن هداف برشلونة التاريخي لم يكن في أفضل مستوياته خلال فترته مع باريس سان جيرمان.

هالاند

وحقق هالاند (23 عاما) ثلاثية تاريخية مع سيتي في الموسم الماضي بالفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكان هداف المسابقات الثلاث، لكن أرقامه المذهلة لم تطغ في عام كأس العالم على بريق ميسي، الذي تسلم الجائزة من ديفيد بيكهام الرئيس والمالك الشريك لناديه الأمريكي.

واكتفى هالاند بجائزة "غيرد مولر" لأفضل هداف بعدما أحرز 52 هدفا في 53 مباراة مع فريق المدرب بيب غوارديولا الذي انحاز لميسي على حساب لاعبه النرويغي، فيما احتفظ سيتي بجائزة النادي الأفضل في العالم.

بلينغهام

وحصد الإنجليزي جود بلينغهام لاعب ريال مدريد الموهوب (20 عاما) جائزة أفضل لاعب صاعد بعد أيام من تسجيله ثنائية الفوز 2-1 على برشلونة في قمة الدوري الإسباني، ويعتبره كثيرون مرشحا للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل.

مارتينيز

ونال الأرجنتيني إميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس مرمى، رغم أنه احتل المركز 15 في ترتيب المرشحين للكرة الذهبية، فيما حقق ياسين بونو حارس المغرب والهلال السعودي المركز 13.

بونو

وجاء بونو، الذي غاب عن الحفل لمشاركته في فوز الهلال 3-صفر على الحزم بكأس ملك السعودية في نفس التوقيت، بالمركز الثالث في ترتيب الحراس بجائزة "ياشين" خلف مارتينيز والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

بنزيمة

وتراجع الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد السعودي الحالي والفائز بالكرة الذهبية في العام الماضي، إلى المركز 16، فيما احتل المصري محمد صلاح هداف ليفربول المركز 11.

بونماتي

وفازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة بعد فوز لاعبة وسط برشلونة (25 عاما) بكأس العالم للسيدات مع منتخب بلادها هذا العام، بجانب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ناديها، وتسلمت الجائزة من أسطورة التنس نوفاك ديوكوفيتش.

جونيور

ونال فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد جائزة مواطنه سقراط للعمل الإنساني لدوره في مكافحة العنصرية ودعم التعليم في البرازيل.