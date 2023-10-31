شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى وفحص طبى لجودوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، تدريباته اليوم الثلاثاء فى الثالثة عصراً استعداداً لمواجهة الإسماعيلى، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس عقب مواجهة سيراميكا.

ومن المقرر أن يخضع النيجيري جودوين شيكا مهاجم الطلائع للفحص الطبى بمعرفة محمد الاسيوطى طبيب الفريق لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلى.

وكشف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، سبب استبدال لاعبه النيجيري جودوين شيكا مهاجم الفريق خلال شوطى مباراة سيراميكا، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جودوين مهاجم متميز ويبذل مجهودا مضاعفا خلال المباريات وشارك فى مباراة سيراميكا بعد التعافى من الإصابة بالعضلة الضامة".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "شعر اللاعب بألم فى العضلة الضامة ولكن فى القدم الأخري فقررت على الفور استبداله خوفاً من تفاقم الإصابة، وسوف يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى لتجهيزه لمواجهة الاسماعيلى المقبلة".

وتابع، "فضلت إعطاء اللاعبين راحة من التدريبات وعدم إقامة مباريات ودية قبل مواجهة الاسماعيلى بسبب النقص العددى فى صفوف الفريق".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "بعد استبعاد اللاعبين الأساسين الذين شاركوا فى مباراة سيراميكا سيتبقى 7 لاعبين فقط لخوض المباراة الودية بسبب الإصابات التى ضربت صفوف الطلائع، أنتظر فترة توقف الدوري عقب مواجهة الإسماعيلى بفارغ الصبر لاستعادة المصابين وتنظيم فترة إعداد مصغرة لإستمرار الانتصارات المحلية".

ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الرابعة عصر الأحد 5 نوفمبر المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الاسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري.

واستعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات الغائبة بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري، سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا في الدقيقة (40) لصالح طلائع الجيش.

وأنهى الطلائع مقاطعة الانتصارات منذ الجولة الأولى حين تغلب على البنك الأهلي (2-0) ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف، وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1).

ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني إلى 7 نقاط في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.