شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرسم خطة الأهلى لإسقاط صن داونز والتأهل لنهائي الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على رسم خطة مباراة فريقه لمواجهة صن داونز غدا الأربعاء فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وهي المباراة التي يسعى خلالها الأهلي للفوز بهدفين أو أكثر، من أجل ضمان الصعود إلى المباراة النهائية للبطولة القارية المستحدثة من الكاف.

ويعمل كولر مع معاونيه على دراسة الأخطاء التي وقعت في مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في بريتوريتا، من أجل عدم تكرارها، خاصة الأخطاء فى التمرير وغياب الفاعلية الهجومية، أو الضغط المكثف على دفاع المنافس من أجل تحقيق الهدف المنشود في الفوز بفارق هدفين والصعود إلى المباراة النهائية.

ويحاول كولر الوقوف على كل الثغرات الموجودة فى صفوف صن داونز من أجل بناء الخطة المناسبة للمباراة، فى ظل رغبته فى تحقيق الفوز وتسهيل المهمة على لاعبيه، من أجل تخطي بطل جنوب أفريقيا والوصول إلى المباراة النهائية، وأهمها الربط بين الخطوط وتنويع طرق اللعب والاختراق عن طريق العمق والأطراف واستغلال الفرص من أجل الوصول إلى مرمى الخصم وهز شباكه.