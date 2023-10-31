شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرسم خطة الأهلى لإسقاط صن داونز والتأهل لنهائي الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
ويعمل كولر مع معاونيه على دراسة الأخطاء التي وقعت في مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في بريتوريتا، من أجل عدم تكرارها، خاصة الأخطاء فى التمرير وغياب الفاعلية الهجومية، أو الضغط المكثف على دفاع المنافس من أجل تحقيق الهدف المنشود في الفوز بفارق هدفين والصعود إلى المباراة النهائية.
ويحاول كولر الوقوف على كل الثغرات الموجودة فى صفوف صن داونز من أجل بناء الخطة المناسبة للمباراة، فى ظل رغبته فى تحقيق الفوز وتسهيل المهمة على لاعبيه، من أجل تخطي بطل جنوب أفريقيا والوصول إلى المباراة النهائية، وأهمها الربط بين الخطوط وتنويع طرق اللعب والاختراق عن طريق العمق والأطراف واستغلال الفرص من أجل الوصول إلى مرمى الخصم وهز شباكه.
وسبق وتخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.
بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.
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