قصة أزمة إمام عاشور مع الأهلي.. "غضب وقلب وشه"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، قصة أزمة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجر استبعاده مؤخرا بقائمة الفريق لمباراة صن داونز الجنوب افريقي، الأحد الماضي، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، والتي انتهت بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون رد.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه ملعب أون تايم عبر فضائية أون تايم سبورتس1: "هناك روايتين، في أزمة إمام عاشو وكولر، الرواية الأولى أن إمام، كان مصابًا، والرواية الثانية، أن إمام عاشور، كان (قالب وشه) بسبب عدم المشاركة أمام سيمبا التنزاني، لهذا تم استبعاده من قائمة الفريق من رحلة جنوب أفريقيا".

واضاف شوبير: “الجهاز الطبي والمُعاون، يحاولون حل أزمة إمام عاشور، مع كولر، بالتأكيد على المدرب بأن اللاعب كان مُصابًا، ولهذا لم يكن يتدرب بصورة قوية، وأنه غير صحيح، بأن اللاعب غاضب”.