الأولوية لـ الاهلي.. رئيس فيوتشر يصدم الزمالك في صفقة عمر كمال

وجه وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، صدمة لـ الزمالك في صفقة عمر كمال عبد الواحد، بعدما أعطى الأولوية للنادي الاهلي.

وكانت هناك رغبة من جانب النادي الاهلي والزمالك في التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لتدعيم صفوفهم في الميركاتو القادم.

وقال دعبس في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”، إنه لا يوجد عروض رسمية وصلت إلى النادي لضم عمر كمال عبدالواحد”.

وتابع:”لم يفاوضني الاهلي أو الزمالك أو بيراميدز لضم عمر كمال حتى الآن، ولا توجد اتصالات رسمية أو ودية”.

وأكد أن نادي فيوتشر يريد الابتعاد عن أي أزمات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين الأندية.

وأوضح أن النادي الاهلي وقف بجوار مودرن فيوتشر، وأنهم يقدرون ذلك جيدًا، في حال طلب ضم أي لاعب من الفريق.

وأفاد رئيس فيوتشر:”ستكون الأولوية لـ الاهلي، ولكن بشرط وجود عرض مالي جيد” مشيرًا :” اللاعب رغب في تجديد عقده مع النادي لأكثر من موسم، لأنه سيلعب مع منتخب مصر بشكل أفضل عندما يتواجد معنا”.

وشدد على أنه لم يحدث أي صدام مع الاهلي لكن كان هناك بعض الظروف في ملف الصفقات في الميركاتو الصيفي، وان ناديه لن ينسى مساندة القلعة الحمراء قبل موسيمن.

تصريحات علاء ميهوب عن عمر كمال عبد الواحد

وأعلن علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، في تصريحات تلفزيونية مع هاني حتحوت، عن عرض عمر كمال عبد الواحد، للبيع في الميركاتو الشتوي.

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وقال علاء ميهوب، إن عمر كمال عبد الواحد معروض للبيع في يناير، مضيفًا:”الأكيد بالنسبة لي هو أن اللاعب وجهته واختياره الأول هو الاحتراف الخارجي”.

وأوضح أن فيوتشر سيكون رغبته من رغبة اللاعب، وهو لن يوقع لأي نادي بشكل مجانًا، اللاعب يرغب في الرحيل من خلال ناديه.

وأشار ميهوب، إلى أن عمر كمال رغبته الأولى هي الاحتراف وبعدها سيرى العروض المحلية، وحتى الآن لا يملك النادي أي عروض رسمية من أي نادي محلي.

واختتم: “مودرن فيوتشر سيحترم رغبة عمر كمال عبد الواحد في تحديد النادي الذي يرغب في الانضمام إليه في يناير”.