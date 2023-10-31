عقوبة تنتظر لاعب ليستر سيتي بسبب دعم فلسطين

كشفت تقارير صحفية، عن عقوبة محتملة تنتظر حمزة تشودري، لاعب خط وسط فريق ليستر سيتي، بسبب دعمه لـ فلسطين بعد الأحداث التي تشهدها غزة من الكيان الصهيوني.

وقام حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، بدعم فلسطين بعد الضحايا التي أسفرت عنها الحرب الجارية في غزة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: “فلسطين حرة، من النهر إلى البحر”.

واعتذر لاعب ليستر سيتي، حيث كتب تشودري عبر حسابه:”أريد أن أتحدث عن منشوري السابق الذي أسيء تفسيره للأسف، لم أكن أقصد التسبب في الإساءة لأي شخص، ولكن ببساطة كنت أريد إظهار التعاطف مع الأبرياء الذين يعانون”.

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وتابع: “أنا آسف على أي إساءة سببها هذا، أشارك أمل الناس في جميع أنحاء العالم في التوصل لحل سلمي لإنهاء المعاناة المستمرة للأبرياء في هذا الصراع، إن شاء الله”.

وعلق نادي ليستر سيتي عن الأمر، وأن لديه مخاوف من أن الآراء التي تم التعبير عنها بهذه الطريقة تكون عرضة لسوء التفسير وقد يخاطر بإساءة غير مقصودة.

وبحسب التقارير، فإن الاتحاد الإنجليزي لديه علم بما نشره حمزة تشودري، لأنه تسبب في حالة جدل كبير، حيث بينتظر شودري الآن ما إذا كان سيوقع الاتحاد أو ناديه عقوبة عليه.