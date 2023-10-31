أزمة تصريحات في فيوتشر بسبب عمر كمال.. رئيس النادي يكذب ميهوب

رد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، على التصريحات التي أدلى بها علاء ميهوب مدير الكرة، حول رحيل عمر كمال عبد الواحد.

وأكد علاء ميهوب، في تصريحات تلفزيونية مع هاني حتحوت، أن عمر كمال عبد الواحد سيرحل عن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.. تابع التصريحات من هنا

وقال وليد دعبس، في تصريحاته مع حتحوت، إن عمر كمال عبد الواحد لاعب كبير وعقده ساري مع مودرن فيوتشر وأي مفاوضات ستتم من خلال النادي.

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وأوضح دعبس، أن فيوتشر متمسك بخدمات عمر كمال عبد الواحد.

وتابع:'”خدها من رئيس النادي، عندما يصل عرض يليق بمودرن فيوتشر وعمر كمال سنناقشه، لابد من النظر لمصلحة اللاعب “.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي عروض رسمية لمودرن فيوتشر لا داخلياً ولا خارجيًا، مضيفًا:” لن نبيع عمر كمال لا في يناير أو غير يناير”.

واختتم رئيس فيوتشر: “لابد من وضع ميثاق شرف بين الأندية في انتقالات اللاعبين فهو المطلوب في الفترة المقبلة”.