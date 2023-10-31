موعد مباريات ليفربول في شهر نوفمبر.. كلاسيكو منتظر أمام السيتي

يقدم لكم موقع “كورة 365” موعد مباريات فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وينتظر ليفربول العديد من المباريات القوية على مستوى بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، لموسم 2023-2024.

مباريات ليفربول في شهر نوفمبر

يبدأ فريق ليفربول مبارياته في نوفمبر، ضد نظيره لوتون تاون، يوم الأحد الموافق 5 من الشهر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ثم يخوض ليفربول مباراته الثانية، ضد نظيره تولوز، في الجولة الرابعة من مجموعات الدوري الأوروبي، يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعود ليفربول لمواجهة نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في بطولة الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وينتظر ليفربول مواجهة قوية ضد نظيره مانشستر سيتي، في كلاسيكو الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة البريميرليج، يوم 25 نوفمبر، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويختتم ليفربول مبارياته في شهر نوفمبر، ضد نظيره لاسك لينز، يوم 30 من الشهر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي، في العاشرة مساءً.