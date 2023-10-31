ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية: أريد العودة إلى برشلونة

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في تصريحات بعد تتويجه بالكرة الذهبية، على رغبته في العودة إلى برشلونة.

وحقق ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسبق، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، في مساء الاثنين، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وقال ميسي في تصريحات عقب الفوز بالكرة الذهبية، حول إمكانية عودته إلى برشلونة: “أعتقد أنه مع كل ما قدمه لي النادي وما قدمته له، ليس من الجيد ألا يكون لدي وداع، ولهذا السبب آمل أن يحدث ذلك يومًا ما”.

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وأوضح النجم الأرجنتيني، أن برشلونة هو بيته ويحب النادي وجماهيره، وأنه لا يعرف إذا كان ذلك الوداع سيحدث في كامب نو الجديد، أو في أي مكان آخر، لكني يجب أن يحدث ذلك.

وبخصوص عودته إلى النادي الكتالوني كمدرب، قال ميسي:”هذا ليس خيارًا بالنسبة لي اليوم، ولكن العودة إلى برشلونة تمثل خيارًا، فهو المكان الذي أعيش فيه”.

وأشار إلى أن برشلونة ساعده دائمًا وهو ساعدتهم، ويود أن يتعاون بطريقة ما، مضيفًا:”الآن لا أنظر إلى أبعد من ذلك، أنا لاعب كرة قدم وأريد مواصلة اللعب”.

واختتم:”أنا أتابع برشلونة وسأفعل ذلك دائمًا لأنه النادي الذي أحبه وسأحبه طوال حياتي، أعتقد أنهم قادرون على القتال من أجل دوري أبطال أوروبا”.