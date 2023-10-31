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موعد مباريات مانشستر سيتي في شهر نوفمبر.. مواجهات نارية تنتظره

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جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

يقدم لكم موقع “كورة 365” موعد مباريات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث ينتظره مباريات قوية.

وينتظر مانشستر سيتي العديد من المباريات القوية على مستوى بطولتي ودوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

مباريات مانشستر سيتي في شهر نوفمبر

يبدأ فريق مانشستر سيتي مبارياته في نوفمبر، ضد نظيره بورنموث، يوم السبت الموافق 4 من الشهر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ثم يخوض مانشستر سيتي مباراته الثانية، ضد نظيره يونج بويز، في الجولة الرابعة من مجموعات ، يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على حساب نظيره ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في بطولة الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم يواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول في مواجهة قوية، في كلاسيكو الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة البريميرليج، يوم 25 نوفمبر، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويختتم مانشستر سيتي مبارياته في شهر نوفمبر، ضد نظيره لايبزيج، يوم 28 من الشهر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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