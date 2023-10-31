شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز اليوم قبل موقعة الحسم بالدوري الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أمام صن داونز بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الأفريقي. ويحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي الاهلى خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، ويناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

من جهته يناقش مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، مع معاونيه مقاطع الفيديو لصن دوانز لعلاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى مباراة الذهاب، والتى قدم خلالها الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي عصر الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وتلقى خلالها المارد الأحمر هدفا أحرزه ثابيلو ماسيكو فى الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب.

وسبق وتخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

كما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في انجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.